Где на Львовщине не будет газа
Газоснабжение отключают на территории Самборского управления эксплуатации газового хозяйства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский филиал "Газосети".
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Временно будет прекращено газоснабжение для 4 188 абонентов в населенных пунктах:
- м. Турка
- с. Ильник
- с. Завадовка
- с. Лосинец
- с. Шумяч
- с. Прислип
- с. Хатки
- с. Малые Новоселки
- с. Большие Новоселки
- с. Боевичи
- с. Гориславичи
- с. Быков
- с. Радохинцы
- с. Плешевичи
- с. Тишковичи
- с. Боратин
- с. Циков
- с. Хидновичи
- с. Гусаков
- с. Буцив
- с. Поповичи
- с. Шегини
Когда на Львовщине не будет газа
Газоснабжение прекратят 25-26 июня из-за проведения плановых работ.
Отключение состоится с 8:00 среды, 25 июня. Восстановление газоснабжения состоится после 12:00, четверга, 26 июня, по мере выполнения работ.