Где на Львовщине не будет газа

Газоснабжение отключают на территории Самборского управления эксплуатации газового хозяйства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский филиал "Газосети".

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Временно будет прекращено газоснабжение для 4 188 абонентов в населенных пунктах:

м. Турка

с. Ильник

с. Завадовка

с. Лосинец

с. Шумяч

с. Прислип

с. Хатки

с. Малые Новоселки

с. Большие Новоселки

с. Боевичи

с. Гориславичи

с. Быков

с. Радохинцы

с. Плешевичи

с. Тишковичи

с. Боратин

с. Циков

с. Хидновичи

с. Гусаков

с. Буцив

с. Поповичи

с. Шегини

Когда на Львовщине не будет газа

Газоснабжение прекратят 25-26 июня из-за проведения плановых работ.

Отключение состоится с 8:00 среды, 25 июня. Восстановление газоснабжения состоится после 12:00, четверга, 26 июня, по мере выполнения работ.