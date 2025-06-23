Где на Львовщине не будет газа

Газоснабжение отключают на территории Самборского управления эксплуатации газового хозяйства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский филиал "Газосети".

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Временно будет прекращено газоснабжение для 4 188 абонентов в населенных пунктах:

  • м. Турка
  • с. Ильник
  • с. Завадовка
  • с. Лосинец
  • с. Шумяч
  • с. Прислип
  • с. Хатки
  • с. Малые Новоселки
  • с. Большие Новоселки
  • с. Боевичи
  • с. Гориславичи
  • с. Быков
  • с. Радохинцы
  • с. Плешевичи
  • с. Тишковичи
  • с. Боратин
  • с. Циков
  • с. Хидновичи
  • с. Гусаков
  • с. Буцив
  • с. Поповичи
  • с. Шегини

Когда на Львовщине не будет газа

Газоснабжение прекратят 25-26 июня из-за проведения плановых работ.

Отключение состоится с 8:00 среды, 25 июня. Восстановление газоснабжения состоится после 12:00, четверга, 26 июня, по мере выполнения работ.