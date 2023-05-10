Українці повинні бути готовими: влітку можливі відключення світла

Попри те, що українська енергосистема витримала масові ракетні обстріли, все ж відновлення, а саме ремонтні роботи, триватимуть ще довго. Відповідно, графіки відключення можуть знову запрацювати цього літа.

В Укренерго заявили, що цього літа буде одна із найважчих ремонтна кампанія. Лише за даними Світового банку в Україні через масові ракетні обстріли критичної інфраструктури пошкоджено 60% генерації.

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Чи повернуть віялові відключення

У коментарі 24 Каналу аналітик Юрій Щедрін підтвердив, що теоретично українці цього літа можуть знову жити за графіками відключення світла.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Відключення можливі, адже великі АЕС потребують ремонту. Минулого року взимку вони працювали на піку навантаження, а тому на ремонт майже не виводилися. Тому щоб підготувати їх до наступного опалювального сезону, їх потрібно відремонтувати.

Однак, як пояснює експерт, панікувати не потрібно, адже електрики повинно вистачити для усіх.

Зверніть увагу, що поки невідомо скільки пошкоджено блоків, які з них будуть виводити на ремонт та у якій послідовності. Але вимикати світло будуть, найімовірніше, лише точково.

Єдине, що може стати перешкодою для ремонту – погода. Якщо у липні – серпні буде дуже спекотно – це спричинить додаткове навантаження на електромережу.

Продавати електроенергію тепер може кожен

В Україні дозволили громадянам, які виробляють власну електроенергію, заробляти на її продажі. Відповідне рішення було ухвалено НКРЕКП.

Електроенергію, яку виробляє генеруюча установка або установка зберігання енергії, продавець може збувати за вільним договором та договірною ціною.

Нагадуємо, що змінювати тарифи на електроенергію поки не будуть. Це рішення відтермінували до 31 травня 2023 року.

Зараз діють такі ціни на світло:

1,44 гривні за кіловат – до 250 кіловатів на місяць;

1,68 гривні за кіловат – якщо використано понад 250 кіловатів на місяць.

Куди експортує електроенергію Україна / Інфографіка 24 Каналу