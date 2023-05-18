Масштабні відключення світла у червні: чому про них заговорили та чи варто панікувати
Енергетики знову закликають українців економити електрику – надто ж у вечірні години, з 19 по 22 годину. Причиною цього називають імовірне виникнення дефіциту потужності в системі вже влітку. Втім, зазначають спеціалісти, відключення українців від електропостачання – останній у переліку по пріоритетності захід.
Як боротимуться з дефіцитом
В Укренерго зазначають, що перш за все намагатимуться збалансувати енергосистему за допомогою імпорту електроенергії з країн ЄС. Ще один спосіб – максимізація використання теплової та гідрогенерації. Тобто, енергоблоків, які:
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- не перебуватимуть у планових ремонтах;
- не пошкоджені російськими ракетними обстрілами.
Дефіцит, який може бути протягом літа, не означає відключень споживачів. Його можна врегулювати кількома способами, і відключення споживачів – останній у переліку по пріоритетності,
– пояснили в компанії.
Просять економити світло
З усім тим, енергетики закликали українців економно використовувати електрику – особливо у вечірні години. Для цього, зазначається, слід переносити споживання з періоду 19 – 22 години на:
- на ніч;
- денний час.
Скільки світла споживають електроприлади / Інфографіка 24 Канал
Ризик мінімальний
Зі свого боку, Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус раніше зазначав: вірогідність повернення до режиму відключень електрики є. Однак вона мінімальна, оскільки:
- значний вплив на стабілізацію ситуації справлять сонячні електростанції, які розвантажуватимуть інші об'єкти генерації;
- влітку рівень споживання традиційно нижчий.
З усім тим, зауважив він, у вечірній час ситуація, все ж, погіршуватиметься. Причина – зростання споживання через:
- настання темної пори доби;
- повернення людей додому з робіт.
Залишаються проблемними періоди вечірнього піка: з 19:00 до 22:00 – 22:30, тому що сонця вже немає, люди повертаються додому, включають електроприлади. В періоди літніх місяців у нас може бути певне навантаження, певні складнощі в декілька вечірніх годин: з 7 вечора до 10:00 – 10:30 вечора,
– пояснив нардеп.
Чому заговорили про можливість відключень
Попри те, що вже протягом тривалого часу в Україні не застосовують стабілізаційні та аварійні відключення, про ризик повернення до такої практики заговорили, зокрема, через заплановані ремонти блоків АЕС. Як пояснив 24 Каналу аналітик Юрій Щедрін:
- взимку ці блоки працювали на піку навантаження, а тому на ремонт майже не виводилися;
- для підготовки до наступного опалювального сезону ці блоки слід потрібно відремонтувати;
- наразі невідомо, скільки пошкоджено блоків, які з них виводитимуть в ремонт та у якій послідовності.
Як діяти при відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції
Чи варто панікувати
За словами директора енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимира Омельченка, проведення ремонтів атомних, а також блоків теплових електростанцій заплановано на червень – липень. У зв'язку з чим у певні години дня у певних регіонах дійсно може не бути світла.
Втім я не можу й прогнозувати того, що вони можуть набрати якогось масового характеру. Адже у нас є ще опція імпорту електричної енергії з Європейського союзу.
При цьому він підкреслив: якщо відключення і будуть, то носитимуть, швидше за все, точковий характер. А тому повернення графіків планових чи аварійних відключень не передбачається.
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