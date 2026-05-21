Винен не лише ворог: українці у восьми регіонах знову без світла

У четвер, 21 травня, в Україні знову зафіксували знеструмлення ледь не у половині регіонів. Частина споживачів залишилася без світла через ворожі обстріли, але додалася й негода.

Які наслідки обстрілів?

На ранок через ворожі атаки енергетичні об'єкти та артилерійські обстріли в прифронтових регіонах без електропостачання опинилися жителі у чотирьох областях, повідомляє Укренерго.

Йдеться про регіони, які щодня страждають від обстрілів енергетичної інфраструктури:

Дніпропетровську;

Харківську;

Запорізьку;

та Сумську область.

Енергетики приступили до відновлювальних робіт на пошкоджених об'єктах одразу, які тільки дозволили безпекові умови. Однак на ремонт обладнання знадобиться час.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів,

– наголосили в компанії.

Які регіони постраждали від негоди?

Окрім російських обстрілів, роботи ремонтникам додала негода. Через сильні зливи та грози на ранок без світла залишилися жителі більш як 160 населених пунктів у шести регіонах країни:

Чернігівській;

Київській;

Дніпропетровській;

Харківській;

Черкаській;

та Полтавській областях.

На місцях обривів та інших пошкоджень вже працюють ремонтні бригади місцевих обленерго. Вони займаються відновленням пошкоджених негодою мереж, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки усіх абонентів.

Важливо! Планових відключень електроенергії в Україні сьогодні Міністерство енергетики не планує. Однак ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом доби, тому знайти актуальну інформацію щодо електропостачання можна на офіційних сторінках своїх обленерго в регіоні.

Яке споживання електроенергії в Україні?

Разом з тим споживання електроенергії у четвер в Україні знизилося. О 9:30 четверга його рівень був на 2,9% нижчим, ніж в той самий час в середу.

Енергетики пояснюють таку тенденцію ясною погодою, яка панує у більшості регіонів країни, окрім західних областей. Через це побутові сонячні електростанції працюють ефективно, а це веде до зменшення споживання електрики із загальної мережі.

Однак енергетики все одно закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Річ у тім, що це допомагає знизити загальне навантаження на енергосистему.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00,

– заявили в Укренерго.

Зауважте! Експерти говорять, що останнім часом в Україні широкого розповсюдження набули побутові сонячні панелі. Як розповів експерт з енергетики Андрій Закревський у коментарі 24 Каналу, їхня сумарна встановлена потужність цього типу електростанцій перевищила 7 гігаватів і наближається до тієї, яку забезпечують АЕС. Тому цього літа саме погода значно впливатиме на ситуацію з відключенням світла.

Що відомо про попередні обстріли енергетики?

Вчора, у ніч проти 20 травня, російські війська вкотре атакували Одесу. Через обстріли частина мешканців залишилася без світла – кілька десятків домогосподарств. Однак на ранок енергетики вже змогли відновити електропостачання для частини споживачів

Також 20 травня росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту на території Дніпропетровської області. Унаслідок атаки без електроенергії залишилися 39 населених пунктів. Станом на 17:43 учора електропостачання вдалося повернути у 19 населених пунктів області.

Водночас в Укренерго повідомили, що вчора російські війська атакували енергетичну інфраструктуру ще в п'яти регіонах України. Через дронові удари та артилерійські обстріли часткові знеструмлення зафіксували у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.