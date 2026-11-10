Українська енергетика: у двох регіонах складна ситуація, у чотирьох – аварійні відключення

Росіяни продовжують масований терор проти української інфраструктури. Ситуація з електропостачанням залишається вкрай нестабільною.

Що сталося в енергосистемі та кого стосуються обмеження

Внаслідок нічних ударів по ключових підстанціях та теплоцентралях без електроенергії опинилася частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, про що повідомляють у Міністерстві енергетики України.

Зверніть увагу! Через критичне зниження напруги у Києві, а також на Харківщині, Полтавщині та Сумщині фахівці "Укренерго" вимушено застосовують аварійні відключення.

Як зазначають у відомстві, найскладнішою залишається ситуація на Київщині та Дніпропетровщині, де ремонтні бригади працюють цілодобово.

Водночас на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині електропостачання вже вдалося повністю відновити.

Наразі у більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень, а для промислового сектору запроваджені жорсткі ліміти потужності.

Енергетики попереджають, що через постійні повітряні тривоги та загрозу нових ударів ситуація може змінюватися по кілька разів на годину. Повернення до прогнозованих графіків стане можливим лише після повної стабілізації мережі.

Що відомо про попередні удари по інфраструктурі

Варто нагадати, що енергетичний терор не припиняється з початку місяця. Лише протягом минулого тижня Росія понад 120 разів цілеспрямовано атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори України.

Зокрема, 9 листопада стало відомо про атаку на Трипільську ТЕС. Згідно з інформацією, пошкодження значні.