Енергетична система України знову опинилася під прицілом ворога. Поки в одних регіонах фахівці цілодобово лагодять мережі, розвідка вже попереджає про нову серйозну загрозу для інфраструктури.

Де зараз найскладніша ситуація з електропостачанням

Російські війська продовжують цілеспрямовано бити по підстанціях та лініях електропередачі, намагаючись залишити українців без світла та тепла, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

Станом на сьогодні найважча ситуація в енергетиці фіксується у Дніпрі, Дніпровському районі та Павлограді. Там енергетики кинули всі сили на відновлення мереж.

Володимир Зеленський Президент України Ситуація станом на цей день особливо складна в Дніпрі, в Дніпровському районі області, також у Павлограді. Усі необхідні сили для ремонтів задіяні. Відзначу роботу ще в Одесі та області, на Харківщині, в Конотопі та загалом на Сумщині.

Важливо, що резервне обладнання є, ремонтні бригади фахові і робота триває 24/7,

– написав Зеленський.

Водночас ворог завершує підготовку до нової масованої атаки. За даними української розвідки, головними мішенями окупантів знову стануть об'єкти енергетики, логістики та системи життєзабезпечення у містах та громадах.

Нагадаємо, що лише за минулий тиждень Росія понад 100 разів атакувала енергетичний та нафтогазовий сектор України. Але особливо критична ситуація спостерігається у Дніпропетровській області.

А у Павлограді на тлі відключень світла змінився принцип роботи котелень. Правила набули чинності 23 листопада.