Где сейчас сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением

Российские войска продолжают целенаправленно наносить удары по подстанциям и линиям электропередачи, пытаясь оставить украинцев без света и тепла, о чем сообщил президент Владимир Зеленский.

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На сегодняшний день самая тяжелая ситуация в энергетике наблюдается в Днепре, Днепровском районе и Павлограде. Там энергетики бросили все силы на восстановление сетей.

Владимир Зеленский Президент Украины Ситуация на сегодняшний день особенно сложная в Днепре, в Днепровском районе области, а также в Павлограде. Все необходимые силы для ремонтов задействованы. Отмечу работу также в Одессе и области, в Харьковской области, в Конотопе и в целом в Сумской области.

Важно, что резервное оборудование есть, ремонтные бригады профессиональные и работа ведется круглосуточно– написал Зеленский.

В то же время враг завершает подготовку к новой массированной атаке. По данным украинской разведки, главными целями оккупантов вновь станут объекты энергетики, логистики и системы жизнеобеспечения в городах и населенных пунктах.

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Напомним, что только за прошедшую неделю Россия более 100 раз атаковала энергетический и нефтегазовый сектор Украины. Но особенно критическая ситуация наблюдается в Днепропетровской области.

А в Павлограде на фоне отключений света изменился принцип работы котельных. Правила вступили в силу 23 ноября.