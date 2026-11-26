Російські війська продовжують цілеспрямовано нищити українську критичну інфраструктуру. Через чергову хвилю атак енергетики змушені обмежувати постачання в низці регіонів.

Які регіони постраждали найбільше внаслідок атак Росії

Протягом минулої доби російські окупанти знову завдали цілеспрямованих ударів по об'єктах вітчизняної енергетики, про що повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Станом на ранок 26 листопада без електропостачання опинилася частина споживачів одразу у семи областях:

Дніпропетровській; Житомирській; Запорізькій; Миколаївській; Одеській; Харківській; Чернігівській.

Енергетики вже розпочали ремонтні та відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Проте постійні повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів суттєво ускладнюють роботу бригад, тому для повернення світла в оселі українців знадобиться більше часу.

Через дефіцит в системі протягом усього дня 26 листопада у більшості регіонів України діють жорсткі графіки погодинних відключень для побутових споживачів.

Водночас для промислового сектору запроваджені спеціальні графіки обмеження потужності, щоб не допустити масштабних аварій та перевантаження вцілілого обладнання.

Дякуємо нашим енергетикам, які попри всі труднощі продовжують працювати, знаючи, що в кожній українській оселі чекають на повернення світла,

– Некрасов.

Нагадаємо, що ворог не припиняє спроб занурити Україну в суцільну темряву та холод. Лише за минулий тиждень Росія понад 100 разів атакувала енергетичний та нафтогазовий сектор, спричинивши 224 аварійні інциденти.

Крім того, 25 листопада через ворожі обстріли стався черговий блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Станція повністю втратила зовнішнє живлення і була змушена перейти на роботу від дизель-генераторів.