Споживання електроенергії знову обмежать: коли та для кого діятиме графік
- 21 жовтня графіки обмеження потужності споживання електроенергії для промислових споживачів діятимуть з 16:00 до 20:00 по всій Україні, без обмежень для побутових споживачів.
- Через дронову атаку на енергетичну інфраструктуру є масштабні знеструмлення на Чернігівщині та пошкодження в Дніпропетровській області.
21 жовтня Росія знову атакувала українські енергооб’єкти. Споживання електроенергії залишається високим, тому для бізнесу й промисловості знову запровадили обмеження.
Що відомо про графік обмеження потужності 21 жовтня?
Спеціальний графік діятиме для промислових споживачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Дивіться також Блекаут у Чернігові: російські обстріли не дають енергетикам працювати над відновленням
21 жовтня графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись з 16:00 до 20:00 в усіх регіонах України.
Зауважте! Жодних обмежень для побутових споживачів не застосовуватимуть, проте бізнес закликали активніше імпортувати електроенергію для власних потреб.
Стан енергосистеми 21 жовтня
Споживання електроенергії залишається високим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
21 жовтня станом на 9:30 воно було на 1,4% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня – у понеділок. Причина таких змін – встановлення сонячної погоди у західних і частині південних областей України. Це зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та зниження рівня енергоспоживання.
Через дронову атаку на енергетичну інфраструктуру на ранок є масштабні знеструмлення споживачів на Чернігівщині. Без електропостачання залишилась значна частина регіону, включно з обласним центром. Виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через перебування в небі російських дронів.
Також є пошкодження енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області.
Що відомо про обстріли енергетики та наслідки?
Ситуація в енергосистемі навіть при таких складних обстрілах і пошкодженнях залишається контрольованою. На сьогодні одна з найскладніших ситуацій через удари по енергетиці – в Чернігівській області.
Росія змінила тактику, атакуючи енергетику, почавши удари дронами і ракетами раніше за очікуваний зимовий період, з фокусом на прикордонні райони для створення буферної зони.
Україна готує далекобійні удари у відповідь на атаки Росії по енергетиці, згідно із заявою Володимира Зеленського. Обговорено відновлення інфраструктури, накопичення газу для опалювального сезону та захист енергооб'єктів від повітряних ударів.