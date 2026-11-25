Держава-терорист продовжує цілеспрямовано знищувати українську енергосистему. Цього разу російські окупанти здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпра та області.

Які райони Дніпропетровщини залишилися без світла

Ворог завдав серйозних пошкоджень магістральним мережам, про що повідомляють представники ДТЕК Дніпровські електромережі.

Внаслідок цього удару знову знеструмлено значну частину обласного центру, а також Дніпровський, Павлоградський, Синельниківський та Самарівський райони.

Фахівці наголошують, що ремонтні бригади готові розпочати відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

У першу чергу мають бути заживлені критичні об’єкти, які забезпечують життєдіяльність міст і громад,

– зазначають енергетики.

Вони роблять усе можливе, аби електрика якнайшвидше з’явилася в оселях звичайних споживачів.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області складна ситуація зі світлом. Річ у тім, що вчора та вночі під ударами опинилися важливі енергетичні обʼєкти. Також знеструмлена частина критичної інфраструктури.

А у Павлограді виникли проблеми з подачею тепла. Зокрема, опалення під час відключень світла працюватиме за іншим принципом.