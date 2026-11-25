Какие районы Днепропетровской области остались без света

Враг нанес серьезные повреждения магистральным сетям, о чем сообщают представители ДТЭК "Днепровские электросети".

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В результате этого удара вновь обесточена значительная часть областного центра, а также Днепровский, Павлоградский, Синельниковский и Самаровский районы.

Специалисты отмечают, что ремонтные бригады готовы приступить к восстановительным работам, как только обстановка с безопасностью позволит это сделать.

В первую очередь должны быть восстановлены критически важные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность городов и населенных пунктов– отмечают энергетики.

Они делают все возможное, чтобы электричество как можно скорее появилось в домах обычных потребителей.

Напомним, что в Днепропетровской области сложная ситуация с электричеством. Дело в том, что вчера и ночью под ударами оказались важные энергетические объекты. Также обесточена часть критической инфраструктуры.

А в Павлограде возникли проблемы с подачей тепла. В частности, отопление во время отключений света будет работать по другому принципу.