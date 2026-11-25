Які райони Дніпропетровщини залишилися без світла

Ворог завдав серйозних пошкоджень магістральним мережам, про що повідомляють представники ДТЕК Дніпровські електромережі.

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Внаслідок цього удару знову знеструмлено значну частину обласного центру, а також Дніпровський, Павлоградський, Синельниківський та Самарівський райони.

Фахівці наголошують, що ремонтні бригади готові розпочати відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

У першу чергу мають бути заживлені критичні об’єкти, які забезпечують життєдіяльність міст і громад– зазначають енергетики.

Вони роблять усе можливе, аби електрика якнайшвидше з’явилася в оселях звичайних споживачів.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області складна ситуація зі світлом. Річ у тім, що вчора та вночі під ударами опинилися важливі енергетичні обʼєкти. Також знеструмлена частина критичної інфраструктури.

А у Павлограді виникли проблеми з подачею тепла. Зокрема, опалення під час відключень світла працюватиме за іншим принципом.