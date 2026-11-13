За тиждень російські удари пошкодили 10 енергооб'єктів на Київщині, – ДТЕК

Російські війська протягом останнього тижня пошкодили 10 енергетичних об'єктів у Київській області. Внаслідок цього без електроенергії були понад 203 тисячі родин, а фахівці ліквідовують сотні аварій щодня.

Як повідомили 13 листопада у ДТЕК, фахівці відновлювали постачання протягом чотирьох діб.

Чому вимикають світло?

У компанії зазначили, що до ліквідації наслідків у регіоні щодня залучено понад 200 аварійно-відновлювальних бригад.

Крім локальних мереж, постійних ударів зазнають високовольтні лінії Укренерго, якими електроенергія надходить до області. Пошкодження такої інфраструктури змушує компанію застосовувати екстрені та стабілізаційні обмеження, пояснили у ДТЕК.

Серйозним викликом для енергосистеми є й різке зростання споживання одразу після відновлення подачі струму, зазначили у компанії. Споживачі масово й одночасно намагаються вмикати бойлери, обігрівачі та іншу техніку.

Мережі перевантажуються, виникають нові аварії. Зараз таких випадків сотні щодня,

– додали енергетики.

Нагадаємо, 13 листопада внаслідок масованих російських атак без світла залишилася частина споживачів у 12 областях України. Тоді головною ціллю ударів стали високовольтні підстанції у дев'яти областях країни.