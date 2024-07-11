Ситуація покращується: коли зменшиться кількість відключень світла

Енергосистема України сильно постраждала від атак росіян. Внаслідок спричиненого дефіциту, енергетики були змушені ввести відключення.

Коли зменшиться дефіцит

Імовірно, дефіцит електроенергії почне зменшуватись уже через 10 днів. Завдяки цьому, кількість відключень має стати зменшитись.

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Володимир Омельченко Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Дефіцит електроенергії буде продовжуватися ще днів десять і потім потрошки буде зменшуватися, бо буде спадати спека та планується виведення з ремонту одного атомного блоку.

Як зазначає Омельченко, зменшення кількості відключень варто очікувати в кінці липня, на початку серпня. До того ж триває ремонт пошкоджених підприємств. Ситуація з тепловими електростанціями й гідроелектростанціями також може стати набагато кращою.

Потрібно розуміти, що такі позитивні тенденції триватимуть за умови відсутності нових руйнувань від російських обстрілів.