"В такому разі графіків відключень не уникнути": коли українці можуть залишитись без світла

У лютому в Україні настали морози, що спричинили зростання споживання електроенергії. Вже вчора "Укренерго" ввело обмеження для комерційних споживачів, але подальше похолодання та удари російських дронів можуть збільшити ризик відключень для побутових споживачів.

Де можуть бути відключення світла найближчим часом

Андріан Прокіп, експерт з енергетики Українського інституту майбутнього, зазначає, що пікове споживання ще не настало, але якщо морози збережуться в найближчі тижні, то ризик відключень значно зросте, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Фокус".

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Крім того, відключення можуть бути спричинені не лише дефіцитом електроенергії, а й необхідністю ремонту ліній та підстанцій.

Андріан Прокіп Експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Ми бачили минулого тижня графіки відключень на Лівобережжі. І це та проблема, що на лівому березі Дніпра – дефіцит потужності: магістральні мережі не розраховані, щоб передавати такий обсяг електроенергії з правого берега, а всі три АЕС у нас на правому березі, і електричну енергію потрібно передавати на лівий берег, щоб там покривати дефіцит.

Тому існує ймовірність, що в деяких регіонах запровадять графіки відключень, тоді як у сусідніх областях їх не буде. Він також попередив, що ситуація може швидко змінитися, якщо Росія посилить удари по інфраструктурі: в такому випадку графіків відключень не уникнути.

Морозна погода, ворог може збільшити інтенсивність обстрілів, ризики відключень зростають. Плюс, коли морози, завжди існує ризик аварійності. Тому треба бути готовими, що можуть бути графіки відключень в різних регіонах,

– зауважив Андріан Прокіп.

Як запаси газу впливають на дефіцит енергії в Україні

На дефіцит електроенергії впливають не лише погодні умови та пошкодження інфраструктури через ворожі удари, а й рівень заповнення підземних газових сховищ. Експерти зазначають, що запасів газу в ПСГ вже обмаль, тому зараз постає питання, як збільшити обсяги закачування газу до сховищ.

У Нафтогазі поки що не коментують ситуацію з газом у ПСГ, але на своєму сайті зазначають, що запасів газу достатньо для стабільного опалювального сезону. Однак питання газу важливо впливає на енергетичну ситуацію, оскільки частина потужностей в Україні працює на природному газі.