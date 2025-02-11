Где могут быть отключения света в ближайшее время

Андриан Прокип, эксперт по энергетике Украинского института будущего, отмечает, что пиковое потребление еще не наступило, но если морозы сохранятся в ближайшие недели, то риск отключений значительно возрастет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Фокус".

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Кроме того, отключения могут быть вызваны не только дефицитом электроэнергии, но и необходимостью ремонта линий и подстанций.

Андриан Прокип Эксперт по энергетике Украинского института будущего Мы видели на прошлой неделе графики отключений на Левобережье. И это та проблема, что на левом берегу Днепра – дефицит мощности: магистральные сети не рассчитаны, чтобы передавать такой объем электроэнергии с правого берега, а все три АЭС у нас на правом берегу, и электрическую энергию нужно передавать на левый берег, чтобы там покрывать дефицит.

Поэтому существует вероятность, что в некоторых регионах введут графики отключений, тогда как в соседних областях их не будет. Он также предупредил, что ситуация может быстро измениться, если Россия усилит удары по инфраструктуре: в таком случае графиков отключений не избежать.

Морозная погода, враг может увеличить интенсивность обстрелов, риски отключений возрастают. Плюс, когда морозы, всегда существует риск аварийности. Поэтому надо быть готовыми, что могут быть графики отключений в разных регионах,

– отметил Андриан Прокип.

Как запасы газа влияют на дефицит энергии в Украине

На дефицит электроэнергии влияют не только погодные условия и повреждения инфраструктуры из-за вражеских ударов, но и уровень заполнения подземных газовых хранилищ. Эксперты отмечают, что запасов газа в ПХГ уже мало, поэтому сейчас возникает вопрос, как увеличить объемы закачки газа в хранилища.

В Нафтогазе пока не комментируют ситуацию с газом в ПХГ, но на своем сайте отмечают, что запасов газа достаточно для стабильного отопительного сезона. Однако вопрос газа важно влияет на энергетическую ситуацию, поскольку часть мощностей в Украине работает на природном газе.