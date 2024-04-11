Відключенням бути: коли в Україні почнуть вимикати світло

Через березневі обстріли енергетичної інфраструктури України на громадян можуть чекати відключення світла. Перші планові заходи можуть провести уже влітку.

Коли чекати на відключення

Юрій Щедрін наголосив для 24 Каналу, що відключення світла уже є у деяких областях тож не виключено, що далі вони будуть більш масштабними.

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Юрій Щедрін Експерт з енергетики та економіки Це залежить від наступних кроків, що буде знищено ще і як впорається система. Зараз в нас є імпорт енергії, що нам допомагає, плюс сонячна погода, плюс відновлювальна енергія. Але як ми пройдемо період, коли будуть знищені навантаження, ніхто зараз не знає. Дуже ймовірно, що будуть проблеми і відключення. І велике питання, що буде у наступний опалювальний сезон, якщо не вдасться ці наслідки подолати.

Володимир Омельченко доповнив його відповідь та вказав для 24 Каналу, що перші планові відключення по усій Україні можуть виникнути у липні-серпні.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова В липні-серпні з одного боку будуть виведені в ремонт блоки АЕС та ТЕС для підготовки до зими. А з іншого боку, у нас буде пік споживання пов'язаний з дуже спекотною погодою, бо скрізь збільшиться використання кондиціонерів. І тому в цей період прогнозується певний дефіцит потужності, що може призвести до планових відключень. А взимку цей дефіцит може ще зрости, оскільки взимку ще більше збільшиться споживання.

Також Омельченко наголосив, що відремонтувати пошкоджені об'єкти до зими на 100% – неможливо.

Це неможливо через фізичні можливості. Проте відновити десь до 70% цілком реально. Особливо це стосується деяких ТЕС, але для цього потрібно вирішити боргову проблему на балансуючому ринку. Тож потрібно посилити співпрацю з нашими міжнародними партнерами, у секторі фінансування,

– сказав він.

11 квітня Росія завдала ракетної атаки по Трипільській ТЕС, що на Київщині. Це найбільша ТЕС в Україні, яка наразі повністю зруйнована.