Чи можуть відключення світла припинитись вже наступного тижня

Відключень світла могло б бути менше, якби Україна використовувала всі свої можливості щодо імпорту електрики. Також на графіки могла б вплинути зміна прайс-кепів.

Що впливатиме на ситуацію з відключеннями світла

Подальша ситуація зі відключеннями світла залежить як від нових можливих російських обстрілів, так й від погоди, передає 24 канал, з посиланням на слова Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

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Імпорт, на жаль, у нас не стимулюється. Тобто у бізнесу немає стимулу займатися імпортом електроенергії, на жаль,

– пояснив Володимир Омельченко.

Зауважте! Обмеження можуть мінімізувати наступного тижня. Водночас він не може зараз гарантувати, що обмежень не буде взагалі, адже дефіцит буде зберігатися.

Чи закінчаться незабаром графіки відключення світла

Експерт заявив, що поки що немає підстав вважати, що обмеження точно завершаться невдовзі.

Омельченко розповів, що вони могли б припинитися наступного тижня, якби змінили прайс-кепи і більше стимулювали імпорт.

Але, наскільки я знаю, НКРЕКП поки що вперто не робить цього. Тож ми продовжуємо не використовувати всі можливості імпорту електроенергії,

– сказав директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова.

Зауважте! Омельчинко наголосив, що через це втрачається й довіра з боку партнерів, бо Україна домовлялася про підвищення квоти, але не використовує її, зокрема в дефіцитні години. Це пов’язано з тим, що зараз є певні мережеві обмеження постачання електроенергії. Але вони невдовзі можуть бути скасовані, або принаймні мінімізовані.