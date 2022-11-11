Евакуація буде чи ні: як Київ готується до повного відключення світла

Вже місяць українці живуть із віялковими відключеннями світла. Усе через російські обстріли критичної інфраструктури. Проте ворог не зупинятиметься і намагатиметься повністю знеструмити населення. Як готуються до цього у столиці. читайте у матеріалі.

Що робитиме Київ на випадок блекауту

Як зазначив мер столиці Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, Київ готується до різних сценаріїв і надзвичайних ситуацій, у тому числі й до повного блекауту.

Готуючись до зими ми закупили, залучили від іноземних партнерів і продовжуємо закуповувати генератори, теплові пушки, облаштовуємо теплопункти, убезпечуємо об‘єкти критичної інфраструктури. Ми робимо, все, що можемо, аби забезпечити життєдіяльність столиці в цих складних умовах,

– пише мер.

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У разі довготривалої відсутності світла, води для доставки по усіх районах Києва достатньо, наголосив Кличко. Також, він пояснив, що підготували у місті на такий випадок:

Чимала кількість бюветів з водою підключені до електрогенераторів;

Зроблений запас палива для цих електрогенераторів;

У районах, де бюветів немає, воду підвозитимуть за графіком у цистернах;

У кожному районі підготують в середньому по 100 пунктів обігріву;

Додатково пункти будуть обладнані генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами.

А чи потрібна евакуація

Нещодавня заява про нібито евакуацію з Києва населення у разі блекауту залишила чимало запитань та посіяла паніку серед містян.

Директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук пояснив, що розглядають усі можливі варіанти на випадок надзвичайної ситуації.

Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення,

– підкреслив Роман Ткачук.

На думку експерт з ЖКП Олега Попенка, з якою він поділився з 24 каналом, часткова евакуація все ж буде потрібна.

Але окрім державної адміністрації про те, що десь проводяться наради щодо цієї ситуації, або ж чи є якісь домовленості з Укрзалізницею, чи Мінінфраструктури про перевезення великої кількості людей, інформації більше не має, пояснює експерт.

Олег Попенко Експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Замінити генераторами електроенергію не для всіх вдасться. Відсутність світла призведе до відсутності масштабної роботи в теплопостачанні, не працюватимуть водоканали та все інше. Але куди ж саме евакуювати щонайменше 3 мільйони людей. Питання відкрите.

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Як місто повинно підготуватися до повних відключень світла

У разі блекауту потрібно, щоб у кожному районі міста були громадські місця обігріву, до прикладу у торгових центрах.

Також, у розважальних чи мистецьких центрах варто встановити теплові пушки, які використовують для обігріву приміщень.

Людям варто вже шукати різні можливості на такі випадки. До прикладу, думати про переїзд. Переважно обирати сільську місцевість, де можна пропалити дровами.



Що робити, якщо зникне світло / Інфографіка 24 каналу