Не тільки Київщина та Дніпровщина: ще в одному регіоні виникла складна ситуація зі світлом

Ворог продовжує постійно атакувати українську енергосистему. Станом на 11 листопада було знеструмлено частину споживачів одразу у восьми областях.

Що відомо про наслідки обстрілів енергетики

Без світла залишилися споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

Найбільшого удару зазнали три регіони:

Київщина; Дніпропетровщина; Одещина.

Складною також залишається ситуація і в прифронтових регіонах через бойові дії та постійні обстріли. Ворог щодня систематично атакує там енергетичну інфраструктуру.Як це вплине на графіки відключень для населення,

– повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

У більшості регіонів України наразі діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості запроваджено обмеження потужності.

На Харківщині через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі енергетики вимушено застосовують аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків там відбудеться лише після повної стабілізації системи.

Зокрема, робота ремонтних бригад у прифронтових регіонах супроводжується щоденним ризиком для життя. Минулої доби у Слов'янську на Донеччині під час виконання службових обов'язків бригада енергетиків потрапила під цілеспрямований удар російського дрона. Внаслідок атаки один працівник отримав поранення, йому надають необхідну медичну допомогу в лікарні.

Нагадаємо, що у столиці планують вимикати вуличне освітлення. Рішення є тимчасовим, і пов'язане з дефіцитом електроенергії.

Ба більше, цієї ночі Росія атакувала 6 великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.