Не только Киевщина и Днепровщина: еще в одном регионе сложилась сложная ситуация с электроснабжением

Что известно о последствиях обстрелов объектов энергетики

Без света остались потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Наибольший удар пришелся на три региона:

Киевская область; Днепропетровская область; Одесская область.

Сложной также остается ситуация в прифронтовых регионах из-за боевых действий и постоянных обстрелов. Враг ежедневно систематически проводит атаки на энергетическую инфраструктуру там. Как это повлияет на графики отключений для населения– сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

В большинстве регионов Украины в настоящее время действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности введены ограничения мощности.

В Харьковской области из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети энергетики вынуждены прибегать к аварийным отключениям. Возвращение к прогнозируемым графикам там произойдет только после полной стабилизации системы.

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В частности, работа ремонтных бригад в прифронтовых регионах сопряжена с ежедневным риском для жизни. За прошедшие сутки в Славянске Донецкой области во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков попала под целенаправленный удар российского дрона. В результате атаки один работник получил ранение, ему оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.

Напомним, что в столице планируют отключать уличное освещение. Решение носит временный характер и связано с дефицитом электроэнергии.

Более того, этой ночью Россия совершила атаку на 6 больших электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.