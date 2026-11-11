В Киеве полностью отключат уличное освещение из-за дефицита электроэнергии

Об этом сообщает КП "Киевгорсвет".

Adv

популярные видео

Почему в Киеве отключают уличное освещение?

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак в столице возник дефицит электроэнергии. Поэтому руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА принял решение о временном полном отключении наружного освещения города.

В "Киевгорсвет" пояснили, что предприятие отвечает исключительно за наружное освещение объектов благоустройства, находящихся в коммунальной собственности общины Киева.

В то же время оно не поставляет электроэнергию в жилые дома, объекты критической инфраструктуры или другие учреждения. Работа предприятия зависит от возможностей электроснабжения со стороны ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

Исключение будет сделано только для шкафов наружного освещения, от которых питаются средства оповещения. В таких случаях освещение будет включаться при наличии электроэнергии – с момента ее восстановления и до 22:00.

Жителей и гостей столицы призывают соблюдать правила безопасности при передвижении по городу.

Реклама

Водителям рекомендуют не превышать скорость, увеличивать безопасную дистанцию и быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов. Пешеходам рекомендуют использовать светоотражающие элементы на одежде и рюкзаках, а также освещать дорогу фонариками или смартфонами.

Напомним, 11 ноября в части областей Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Для бытовых потребителей ограничения составят от 1,5 до 4 очередей, а для промышленности введут графики ограничения мощности.

Причиной вынужденных отключений стали последствия российских атак на украинскую энергетическую систему. Аварийные бригады круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование и высоковольтные сети, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому объемы ограничений могут меняться в течение суток.