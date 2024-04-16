Брак електроенергії: "Укренерго" залучило допомогу з Польщі та Румунії

Як повідомляють в "Укренерго", через брак електроенергії внаслідок останніх масових атак ворога по критичній інфраструктурі енергосистема України потребує аварійної допомоги. Її було залучено з сусідніх країн.

Аварійна допомога з Польщі та Румунії

Стан енергосистеми України після нещодавніх масових атак потребує підтримки балансу. Таким чином, 15 квітня диспетчерський центр "Укренерго" залучив допомогу від операторів Польщі та Румунії.

Читайте також Збитки більші, ніж минулого року: чому удари по енергосистемі України обійдуться дорожче

Як повідомляють в "Укренерго", вчора з 20:00 до 22:00 аварійна допомога з Польщі та Румунії склала загальний обсяг у 800 мегаватів на годину.

Останні масові атаки росіян були націлені не тільки на потужності, які виконували функцію електрогенерації, але й одночасно на балансуючу енергетичну систему.

В години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії – був наявний дефіцит,

– заявили там.

На сьогодні, 16 квітня, в енергосистемі запланований імпорт електроенергії з 5 країн.

Де тривають графіки відключень світла

Харківщина

Через наслідки негоди, дощ та шквальний вітер, 173 населені пункти в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській областях залишаються без світла.

З 07:00 на Харківщині застосовані погодинні графіки відключень світла. Станом на сьогодні знеструмлено близько 200 тисяч споживачів.

Криворіжжя

Продовжують діяти ліміти споживання електроенергії для промислових споживачів.

Інші регіони

Відключень світла в інших регіонах для побутових споживачів не застосовувалися. Втім "Укренерго" закликає обмежити споживачів користуватися потужними енергоємними прикладами з 19:00 до 22:00.