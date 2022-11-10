Як довго ще триватимуть відключення світла
Росія навмисно позбавляє українців води, електрики та тепла. Таким чином, країна-агресорка намагається посіяти паніку серед населення. Українська влада у зв'язку з масовими ударами по енергетичній інфраструктурі ввели аварійні відключення світла. Скільки вони ще триватимуть, читайте у тексті.
У якому стані енергосистема України
Лише за жовтень російськими військовими здійснено 51 удар по енергетичній інфраструктурі України. За підрахунками, постраждало 40% енергосистеми України.
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Україна готується до того, що такі масові обстріли будуть і надалі продовжуватимуться. Для проведення стабілізаційних заходів українців просять обмежити використання електроенергії у побуті. Зокрема, рекомендують скоротити використання електроенергії в години ранкового та вечірнього піку (6:00-11:00 та 17:00-23:00).
Як довго ще вимикатимуть світло
Все залежатиме від того, чи продовжить Росія обстріли критичної інфраструктури України та чи будуть вони влучними.
Енергетики обіцяють відновити нормальне енергопостачання протягом одного-двох тижнів, але за умови, якщо не буде нових руйнувань. Якщо ж руйнація об’єктів енергетики триватиме, то відключення будуть протягом усього опалювального сезону.
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Що робити, аби допомоги на енергетичному фронті
До прикладу, в "Укренерго" пояснили, що українцям варто не вмикати багато приладів одночасно, а лише одну лампочку та один прилад:
- якщо працює духовка – не вмикаємо тоді чайник, фен чи праску;
- якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту, чи духовку.
Крім того, українцям варто у разі вимкнення світла:
- підготувати висококалорійні запаси продуктів та води, у разі вимкнення світла;
- не забувати про павербанки;
- заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;
- якщо є газ, то приготувати їжу можна легко;
- готувати варто одразу на декілька діб, аби щодня не використовувати електроприлади. До прикладу, приготувати їжу об 11 вечора на 3 – 4 дні;
- розглядати віялкові відключення, як запрошення у гості. Можна зібратися декількома сім'ями в одній квартирі і, відповідно, менше використовувати електроенергію.