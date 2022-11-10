Як довго ще триватимуть відключення світла

Росія навмисно позбавляє українців води, електрики та тепла. Таким чином, країна-агресорка намагається посіяти паніку серед населення. Українська влада у зв'язку з масовими ударами по енергетичній інфраструктурі ввели аварійні відключення світла. Скільки вони ще триватимуть, читайте у тексті.

У якому стані енергосистема України

Лише за жовтень російськими військовими здійснено 51 удар по енергетичній інфраструктурі України. За підрахунками, постраждало 40% енергосистеми України.

Читайте також Якщо зникло світло: чи оплатять працівнику робочий день

Україна готується до того, що такі масові обстріли будуть і надалі продовжуватимуться. Для проведення стабілізаційних заходів українців просять обмежити використання електроенергії у побуті. Зокрема, рекомендують скоротити використання електроенергії в години ранкового та вечірнього піку (6:00-11:00 та 17:00-23:00).

Як розумно використовувати енергоємні прилади / Інфографіка 24 каналу

Як довго ще вимикатимуть світло

Все залежатиме від того, чи продовжить Росія обстріли критичної інфраструктури України та чи будуть вони влучними.

Енергетики обіцяють відновити нормальне енергопостачання протягом одного-двох тижнів, але за умови, якщо не буде нових руйнувань. Якщо ж руйнація об’єктів енергетики триватиме, то відключення будуть протягом усього опалювального сезону.

що відносне затишшя останнього тижня вони пов’язують з тим, що Росія накопичує сили для нових атак. Крім того, Путін дав команду зупинити обстріли енергетичної інфраструктури до саміту G20.

До теми Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Що робити, аби допомоги на енергетичному фронті

До прикладу, в "Укренерго" пояснили, що українцям варто не вмикати багато приладів одночасно, а лише одну лампочку та один прилад:

якщо працює духовка – не вмикаємо тоді чайник, фен чи праску;

якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту, чи духовку.

Крім того, українцям варто у разі вимкнення світла:

підготувати висококалорійні запаси продуктів та води, у разі вимкнення світла;

не забувати про павербанки;

заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;

якщо є газ, то приготувати їжу можна легко;

готувати варто одразу на декілька діб, аби щодня не використовувати електроприлади. До прикладу, приготувати їжу об 11 вечора на 3 – 4 дні;

розглядати віялкові відключення, як запрошення у гості. Можна зібратися декількома сім'ями в одній квартирі і, відповідно, менше використовувати електроенергію.

Як підготуватися до відсутності світла / Інфографіка 24 каналу