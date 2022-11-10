Чи зберігається повна оплата праці фахівця, якщо його працездатність знижувалась у періоди відключення світла? Як розповів 24 каналу юрист Вадим Кравцов, це залежатиме від конкретної ситуації.

Цікаво Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст