Чи зберігається повна оплата праці фахівця, якщо його працездатність знижувалась у періоди відключення світла? Як розповів 24 каналу юрист Вадим Кравцов, це залежатиме від конкретної ситуації.

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Форс-мажорна ситуація У випадку, якщо оператор не опублікував план відключень електроенергії заздалегідь, зникнення світла є форс-мажором. Кодекс законів про працю зобов'язує роботодавця оплачувати простій у тому разі, якщо він стався не з вини працівника. У такому випадку, якщо є мобільний зв'язок, працівник має повідомити роботодавцю про ситуацію, що склалася. Перерозподіл робочого графіку

З іншого боку, більшість відключень відбувається планово, а не раптово і як правило не перевищує 4 години. Тому це має зашкодити виконанню роботи, якщо її можна зробити тоді, коли з'явиться світло. Згідно зі статтею 60-2 Кодексу Законів про працю, працівник, який виконує свої обов'язки дистанційно, сам має розподіляти свій час так, щоб виконати свої завдання вчасно. Тобто, якщо відключення відбулося вранці, працівник може виконати роботу тоді, коли світло буде, погодивши це з роботодавцем.

Також роботодавець може надати працівнику допоміжні пристрої для роботи. Наприклад, ноутбуками, акумуляторами, батареями. Забезпечення працівника, у тому числі й видатковими коштами, лежить на роботодавцеві.

Нагадаємо, раніше ми писали, як кияни ставляться до евакуації у разі довготривалих відключень світла.