Сохраняется ли полная оплата труда специалиста, если его работоспособность снижалась в периоды отключения света? Как рассказал 24 каналу юрист Вадим Кравцов, это будет зависеть от конкретной ситуации.

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