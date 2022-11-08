Журналисты спросили жителей Киева, есть ли у них план на случай эвакуации. Большинство надеются, что эвакуации не будет, впрочем, уже размышляют о своих действиях.

Важно Эвакуация из Киева: в КГГА рассказали, есть ли причины говорить о чрезвычайной ситуации

Многие киевляне не имеют плана

Одна из жительниц столицы рассказала, что не представляет, как можно эвакуировать 3 миллиона человек. Говорит, что плана нет.

У меня есть домик, но он построен на электричестве. Кто тогда мог знать, что будет война,

– добавила женщина.

Среди опрошенных было много переселенцев, которые и так переехали в Киев, спасаясь от войны. К примеру, жители Херсона и Мариуполя. Говорят, что снова ехать не хотят, однако рассматривают варианты западных областей или даже за границу.

"Думаю, что такого не будет. ВСУ не допустят, чтобы была эвакуация Киева", – высказался один из опрошенных.

Некоторые киевляне не собираются уезжать из дома до последнего. Говорят, что останутся, пока не станет очень опасно.

Будем в Киеве, потому что некуда ехать. Запасаемся свечами, водой, продуктами. Родственников в пригороде нет,

– говорит киевлянка.

Киевлян спросили, что они думают о возможной эвакуации: видео

Что известно о вероятности эвакуации из Киева

Россия своими обстрелами повредила значительную часть энергетической инфраструктуры. Поэтому во многих областях, в том числе и в Киеве, временно отключают свет. Впоследствии в The New York Times появилась информация, что в случае полного отключения электроэнергии в Киеве планируют тотальную эвакуацию. Это может задеть 3 миллиона жителей города.

Однако в КГГА опровергли эти сообщения. Подчеркнули, что сейчас в столице все контролируемо и нет причин говорить о чрезвычайной ситуации. Правда, власти рассматривают разные варианты угроз.

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