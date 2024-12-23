У МВФ пояснили, яка буде ситуація зі світлом взимку в Україні

Взимку 2024-2025 років енергетична ситуація в Україні буде дуже складною. Зокрема дефіцит електроенергії та відключення світла критично залежатимуть від двох факторів.

Яка ситуація з енергосистемою України у 2024 році

Йдеться про масштаби подальших російських атак та зимової погоди, зокрема температур, пише 24 канал з посиланням на Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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Так згідно з даними МВФ, у січні-жовтні 2024 року ворожі атаки пошкодили чи навіть знищили понад 10 гігаватів генеруючих потужностей. А це становить приблизно 50% пікового попиту торішньої зими.

Але попри такі значні втрати в енергетиці, ситуація залишилася відносно стабільною до листопада. Однак у листопаді-грудні поточного року російські обстріли та руйнування енергетичної інфраструктури завдали нових економічних збитків і втрат.

Також відбулися такі наслідки:

обмеження електрогенерувальних потужностей України;

збільшення дефіциту енергії;

спричинення масових й тривалих вимкнень електроенергії в домогосподарствах у всій країні.

Як Україна бореться з дефіцитом електроенергії

Експерти фонду відзначили, що України оперативно працює над розв'язанням проблем. Наприклад, ремонтні роботи пройшли успішно, й нове обладнання стабільно надходило в експлуатацію. Крім того, енергетика стимулювалась підвищенням ліміту Євросоюзу на імпорт до 2,1 гігавата (з 1,7 гігавата) з додатковими 250 мегаватів екстреної підтримки.

Також Міжнародний валютний фонд повідомляє, що українська влада накопичила газ на опалювальний сезон відповідно до цільового рівня.

Зокрема наслідки дефіциту допомогли пом'якшити такі фактори:

введення в експлуатацію 0,9 гігавата резервних розподілених генерацій;

розширення імпортних потужностей ;

підтримка у відновленні пошкоджених генеруючих потужностей.

Зауважте! Водночас негативний вплив дефіциту на низку галузей промисловості частково пом'якшується й завдяки прямому імпорту електроенергії компаніями для виробничих цілей та розвитком власної генерації.