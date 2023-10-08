Міністр енергетики закликав українців купувати на зиму генератори

Українцям радять придбати генератори на холодну пору року. Також не завадить облаштувати автономні електричні підстанції.

Це допоможе уникнути тривалих відключень світла цієї осені та взимку. Про це заявив глава Міненерго Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Українцям радять купувати на зиму генератори

За словами Галущенка, наша ППО та Міненерго докладуть зусиль для того, щоб українцям не знадобились генератори.

Купуйте генератори, перевірте, щоб вони були у робочому стані. Якщо є можливість, посилюйте автономне функціонування – зробіть це. А ми зі свого боку разом із нашою ППО робитимемо все, щоб ця техніка вам не знадобилася,

– наголосив міністр.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Україна підготувала план дій на випадок блекаутів

Нещодавно очільник МВС України Ігор Клименко розповів про підготовку енергосистеми України до ймовірних обстрілів з боку російських загарбників. За його словами, наша держава має план на випадок блекауту.

Клименко запевнив, що координаційний штаб уже підготував план дій у разі довготривалих відключень електроенергії в регіонах.