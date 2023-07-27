Ймовірність блекаутів цієї зими: що кажуть в "Укренерго"

Наступна зима для українців може стати знову випробувальною, адже російські атаки на енергосистему будуть повторюватися. Втім в "Укренерго" кажуть, що до цього вже готуються.

Ситуації цієї зими: чого чекати

Як заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький під час візиту на Харківщину в "Укренерго" готуються до найгіршого сценарію взимку. Все через повторення атак на енергосистему країни.

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Втім у компанії впевнені у тому, що мережа працюватиме без обмежень під час наступного опалювального періоду.

Ми повинні бути готові до найгіршого сценарію, який включає повторення ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру,

– заявив Кудрицький.

Чи вдасться уникнути блекаутів взимку

Будь-яку інформацію про стан енергосистеми не оприлюднюватимуть в цілях безпеки, адже ворог може скористатися нею.

Голова "Укренерго" додає, що є не виключенням те, що блекаутів наступної зими не вдасться уникнути.

Я не стверджую, що це невідворотний сценарій. Ми були готові до цього в минулому сезоні. І ми, маючи цей досвід, будемо до цього готові й в наступному опалювальному сезоні, якщо це трапиться,

– каже він.

Володимир Кудрицький зауважив, що усі мережі до зимових максимумів споживання готуються. Відтак за його словами застосовуються певні інженерні рішення, які є нестандартними, та створюються резервні схеми живлення, які забезпечуватимуть споживачів світлом взимку.

Масована атака ракетна чи дронова може суттєво скорегувати оту картинку, яку я говорю. Тому нам потрібно мати якийсь запас міцності – якусь додаткову кількість трансформаторів, енергоблоків, ліній електропередач в роботі, які дозволять при пошкодженні одного чи декількох елементів важливих забезпечувати споживачів,

– розповів голова "Укренерго".

Втім він так і не розповів чи вже створено такий запас для проходження наступної зими.