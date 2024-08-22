Уникнути не вдасться: експерт розповів, до яких відключень готуватися взимку

Україна може полегшити зимовий сезон, якщо вдасться відновити 3 гігавати потужностей теплової та гідроенергетики. Однак, повністю уникнути відключень все одно не вдасться.

Яким буде дефіцит потужностей взимку

Директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко, коментуючи ймовірний дефіцит енергії та його відображення у графіках знеструмлення для побутових споживачів, повідомив, що взимку дефіцит може досягати приблизно 2 гігават.

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На його думку, уникнути планових відключень електроенергії не вдасться. Як очікується, в середньому застосовуватимуть одну-дві черги відключень: одна черга триває 4 години, дві – 8 годин. Однак тривалість відключень може змінюватися, і в деякі дні вони можуть бути коротшими або довшими.

Володимир Омельченко Директор енергопрограм Центру Разумкова Дефіцит узимку в середньому становитиме, на мій погляд, близько 2 гігавати. В окремі години, наприклад, у вечірні та за відчутних морозів – нижче -10 градусів – потреба споживання може сягати в нас близько 18 гігаватів. Тобто буде дефіцит до 4 гігаватів у такі періоди, а саме в морозні дні та в пікові години споживання електроенергії. Ось такий базовий прогноз. Але це не означає, що саме так все і буде – ми ж виносимо за дужки можливі нові атаки росіян і знищення додаткової генерації.

Чи зможе Україна відновити енергетику до зими

Втім, Омельченко висловив надію, що Україна зможе отримати необхідне обладнання до осінньо-зимового періоду і під час його проходження для ремонту 3 гігавати теплової генерації та гідроенергетики.

Ми розраховуємо на те, що взимку в повному складі працюватимуть усі атомні блоки, а це близько 7,5 – 8 гігаватів. Крім того, буде 2,5 – 3 гігават відремонтовано теплової генерації, гідроелектростанцій, а також введено десь до 500 мегаватів малопотужної децентралізованої генерації. Я сподіваюся, що ми зможемо отримати до осінньо-зимового періоду і під час його проходження достатньо обладнання для того, щоб відремонтувати 3 гігават теплової генерації та гідроенергетики. Це важливо. Якщо ця мета буде досягнута, тоді ми набагато легше пройдемо осінньо-зимовий період,

– зазначив експерт.

Він також підкреслив, що є можливість домовитися з ENTSO-E – європейською мережею операторів систем передачі електроенергії – про збільшення квоти на імпорт з 1,7 гігавата до 2,2 гігавата. Проте, це не вирішить повністю проблему і не компенсує дефіцит, який залишиться актуальним.