Жорсткі обмеження електроенергії: як довго вони будуть тривати в Україні
Джерело:Київ24
Жорсткі обмеження на споживання електроенергії можуть тривати до тих пір, поки не завершаться роботи з відновлення зруйнованих розподільчих систем. Це може зайняти певний час.
Як довго в Україні будуть жорсткі відключення світла
Президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков повідомив, що жорсткі обмеження в енергетичному секторі триватимуть приблизно один-два тижні. Він також зазначив, що вчора сталася одна з найбільших атак на енергетичну інфраструктуру України.
Читайте також: Перебої в енергосистемі Молдови: наслідки масованого удару Росії по Україні
Обмеження будуть діяти не тільки сьогодні. Я думаю тиждень-два, якщо не буде таких масованих атак.
Плачков зазначає, що масштабна ракетна атака мала на меті викликати повний блекаут в енергосистемі України. Проте, завдяки швидкій та професійній реакції енергетиків, цього вдалося уникнути.
Нагадаємо! 26 серпня Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, атакувавши 15 областей. Через ці обстріли в країні були введені екстрені відключення електроенергії.