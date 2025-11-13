Що впливає на кількість черг відключень світла

Стан енергосистеми в Україні після обстрілів залишається нестабільним. Світло вимикають майже в усіх регіонах, але кількість черг всюди різна.

Які фактори впливають на обсяг обмежень

Головний фактор — наскільки збалансована енергосистема. Якщо споживання перевищує виробництво, енергетики змушені застосовувати більші обсяги обмежень, тобто збільшувати кількість черг у графіках, пише 24 Канал, з посиланням на Мінерго.

Дивіться також Коли відключень світла стане менше: в Укренерго дали прогноз

Також зважають на:

кількість енергоблоків, які працюють у системі

стан електромереж

пропускну здатність ліній електропередач

крім того, енергетики враховують технічні параметри, навантаження в регіонах і навіть погодні умови.

Хто не потрапляє під відключення

Під час застосування графіків погодинних відключень не відключаються об’єкти критичної інфраструктури – це лікарні, підприємства оборонного комплексу, водоканали та системи теплопостачання. Для всіх інших користувачів ДТЕК публікують погодинні графіки кожного дня.

Звернуть увагу! Перелік таких об’єктів затверджують обласні військові адміністрації, щоб забезпечити безперебійну роботу найважливіших служб навіть під час дефіциту електроенергії.

Яка ситуація зі світлом станом на зараз