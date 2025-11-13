Что влияет на количество очередей отключений света
- Количество очередей отключений света зависит от сбалансированности энергосистемы, количества работающих энергоблоков и состояния электросетей.
- Объекты критической инфраструктуры, такие как больницы и водоканалы, не подлежат отключениям, а почасовые графики для других пользователей публикуются ежедневно.
Состояние энергосистемы в Украине после обстрелов остается нестабильным. Свет отключают почти во всех регионах, но количество очередей везде разное.
Какие факторы влияют на объем ограничений
Главный фактор - насколько сбалансирована энергосистема. Если потребление превышает производство, энергетики вынуждены применять большие объемы ограничений, то есть увеличивать количество очередей в графиках, пишет 24 Канал, со ссылкой на Минэнерго.
Смотрите также Когда отключений света станет меньше: в Укрэнерго дали прогноз
Также учитывают:
- количество энергоблоков, работающих в системе
- состояние электросетей
- пропускную способность линий электропередач
- кроме того, энергетики учитывают технические параметры, нагрузки в регионах и даже погодные условия.
Кто не попадает под отключение
Во время применения графиков почасовых отключений не отключаются объекты критической инфраструктуры – это больницы, предприятия оборонного комплекса, водоканалы и системы теплоснабжения. Для всех остальных пользователей ДТЭК публикуют почасовые графики каждый день.
Обратите внимание! Перечень таких объектов утверждают областные военные администрации, чтобы обеспечить бесперебойную работу важнейших служб даже во время дефицита электроэнергии.
Какова ситуация со светом по состоянию на сейчас
- Сложнее всего со светом в Восточных областях, они пострадали больше всего. В Запорожье света нет по 14 – 16 часов в сутки. В Сумах в результате удара дроном 12 ноября были аварийные отключения
- Эксперт по энергетике Александр Харченко говорит готовиться украинцам к тяжелой зиме. Россия будет наносить массированные комбинированные удары каждые 5 – 7 недель, после которых Украина будет проходить тяжелый период продолжительностью 7 – 10 дней.
- Украинские специалисты продолжают восстанавливать поврежденные объекты, а энергетические компании усиливают защиту ключевых линий и подстанций. Пока критической ситуации удается избегать.