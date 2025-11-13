Что влияет на количество очередей отключений света

Состояние энергосистемы в Украине после обстрелов остается нестабильным. Свет отключают почти во всех регионах, но количество очередей везде разное.

Какие факторы влияют на объем ограничений

Главный фактор - насколько сбалансирована энергосистема. Если потребление превышает производство, энергетики вынуждены применять большие объемы ограничений, то есть увеличивать количество очередей в графиках, пишет 24 Канал, со ссылкой на Минэнерго.

Также учитывают:

количество энергоблоков, работающих в системе

состояние электросетей

пропускную способность линий электропередач

кроме того, энергетики учитывают технические параметры, нагрузки в регионах и даже погодные условия.

Кто не попадает под отключение

Во время применения графиков почасовых отключений не отключаются объекты критической инфраструктуры – это больницы, предприятия оборонного комплекса, водоканалы и системы теплоснабжения. Для всех остальных пользователей ДТЭК публикуют почасовые графики каждый день.

Обратите внимание! Перечень таких объектов утверждают областные военные администрации, чтобы обеспечить бесперебойную работу важнейших служб даже во время дефицита электроэнергии.

Какова ситуация со светом по состоянию на сейчас