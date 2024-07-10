В "Укренерго" пояснили як діють черги відключень

Відключення дозволяють розвантажити енергосистему. Аби цей процес був систематизований, регулятор впровадив спеціальні черги.

Як працюють черги

Споживачів кожної області поділили на 6 черг. Розподіл зроблено так, аби у кожній групі споживалась певна кількість мегават.

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У одну групу входять як побутові споживачі, так і бізнес. Скільки черг діє одночасно визначається Диспетчерським центром Укренерго. На рішення впливає те, який саме дефіцит відчувається у системі на теперішній момент.

Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують більше 80% обсягу свого споживання,

– йдеться у повідомленні Укренерго.

Тобто, тривалість відключень та їхня кількість регулюється у кожній області окремо. Розберемося на прикладі:

для 1 черги обмеження діють 4 години протягом доби;

2 черги – 8 годин;

3 черги – 12 годин;

4 черги – більш як 12 годин.

Розподіл навантаження також контролюється обленерго.