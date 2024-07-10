В "Укренерго" пояснили як діють черги відключень
Джерело:НЕК "Укренерго"
Відключення дозволяють розвантажити енергосистему. Аби цей процес був систематизований, регулятор впровадив спеціальні черги.
Як працюють черги
Споживачів кожної області поділили на 6 черг. Розподіл зроблено так, аби у кожній групі споживалась певна кількість мегават.
Читайте також Очікування уряду щодо зростання української економіки погіршилися
У одну групу входять як побутові споживачі, так і бізнес. Скільки черг діє одночасно визначається Диспетчерським центром Укренерго. На рішення впливає те, який саме дефіцит відчувається у системі на теперішній момент.
Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують більше 80% обсягу свого споживання,
– йдеться у повідомленні Укренерго.
Тобто, тривалість відключень та їхня кількість регулюється у кожній області окремо. Розберемося на прикладі:
- для 1 черги обмеження діють 4 години протягом доби;
- 2 черги – 8 годин;
- 3 черги – 12 годин;
- 4 черги – більш як 12 годин.