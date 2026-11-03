Відключення світла: Росія масовано атакувала три ТЕС ДТЕК та мережі

Ворог здійснив чергову спробу зруйнувати вітчизняну енергосистему, націлившись на ключові об'єкти генерації. Ця масштабна атака може суттєво вплинути на стабільність електропостачання в оселях українців.

Що відомо про масштаби руйнувань та зупинку станцій

У ніч на 3 листопада російські війська випустили десятки дронів та ракет по об'єктах генерації та передачі електроенергії у 9 областях України. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, загалом обстріли та руйнування зафіксовано у 14 регіонах нашої держави. Найбільшого удару зазнали великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині, а також низка важливих підстанцій на заході країни.

Компанія ДТЕК заявила про прямі влучання у три свої теплоелектростанції. "Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії", – зазначили представники компанії. Попри постійний терор, енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків, щоб підтримати стабільність системи та мінімізувати ризики відключень для населення.

Суттєві пошкодження як на обʼєктах виробництва, так і в мережі означають, що енергосистема працюватиме з екстремальним навантаженням. Для звичайних споживачів це створює реальний ризик повернення до графіків стабілізаційних відключень, особливо у вечірні пікові години, коли споживання зростає.

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Які енергооб'єкти ворог атакував напередодні

Росія не припиняє тероризувати енергетичну інфраструктуру вже кілька днів поспіль. Зокрема, у ніч проти 3 листопада серйозних пошкоджень зазнав об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі", через що на півдні області виникли перебої зі світлом.

Крім того, 31 жовтня окупанти масовано вдарили по підприємствах ДТЕК на Дніпропетровщині, де поранень зазнали троє працівників. Тоді ж через масштабні удари по енергетиці та залізниці без електропостачання опинилися сотні тисяч родин у Дніпрі та на Київщині. Швидкість відновлення мереж зараз повністю залежить від масштабів руйнувань та безпекової ситуації на місцях.