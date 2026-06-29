Павербанки й гаджети варто тримати зарядженими: у Yasno попередили українців

Услід за Європою спека охоплює Україну, у деяких регіонах обіцяють до +40 градусів. Відтак, споживання електроенергії різко зростає, а з ним – і навантаження на енергосистему.

До чого варто готуватися українцям

Про це розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Дивіться також Ця зима буде важкою, і ми повинні бути готовими, – Шмигаль

За його словами, у спеку українці активно використовують кондиціонери, від чого споживання електрики швидко збільшується.

Мова йде не лише про звичайні побутові прилади, а й про великі системи кондиціонування. Вони встановлені у магазинах, офісах, торгових центрах та на підприємствах і додають значного навантаження на систему.

У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему, – зазначив Коваленко.

Однак не лише збільшення споживання хвилює фахівців. Адже для енергообладнання високі температури повітря стають справжнім випробуванням. А воно й так вже не раз страждало від російських атак.

Щоправда, як говорить Коваленко, енергетики змогли відновити частину пошкодженого обладнання та повернути його в роботу. Енергосистему після зимових обстрілів стабілізували.

Проте зазвичай влітку на енергооб'єктах проводять ремонти. Частину обладнання виводять на профілактику та відновлення, щоб підготувати до наступної зими. Решта працює на межі можливостей.

Враховуючи усі ці фактори, новий тиждень для української енергосистеми буде напруженим. Тому українцям варто підготуватися до різного, щоб можливі відключення світла не застали зненацька.

Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети й трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими,

– наголосив гендиректор Yasno.

Тим часом у Запорізькій області товариство "Запоріжжяобленерго" вже попередило споживачів, що завтра, 30 червня, у регіоні за необхідності можливе застосування графіків погодинних відключень. Світло можуть вимикати в обсязі однієї черги одночасно з 16:00 до 22:00 години.

Нагадаємо, раніше голова правління Укренерго Віталій Зайченко пояснив, що відключення світла у липні – серпні можливі, якщо температура повітря триматиметься +30 градусів і більше понад тиждень й при цьому будуть масовані удари по енергосистемі, У пікові періоди вони можуть сягати до 5 годин.