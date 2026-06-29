К чему стоит готовиться украинцам

Об этом рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

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По его словам, в жару украинцы активно используют кондиционеры, из-за чего потребление электроэнергии быстро растет.

Речь идет не только об обычных бытовых приборах, но и о крупных системах кондиционирования. Они установлены в магазинах, офисах, торговых центрах и на предприятиях и создают значительную нагрузку на систему.

В Киеве каждые дополнительные +3 °C сейчас добавляют около 100 МВт нагрузки на систему, – отметил Коваленко.

Однако не только рост потребления беспокоит специалистов. Ведь для энергооборудования высокие температуры воздуха становятся настоящим испытанием. А оно и так уже не раз страдало от российских атак.

Правда, как говорит Коваленко, энергетики смогли восстановить часть поврежденного оборудования и вернуть его в строй. Энергосистему после зимних обстрелов стабилизировали.

Однако обычно летом на энергообъектах проводят ремонтные работы. Часть оборудования выводят на профилактику и восстановление, чтобы подготовить к следующей зиме. Остальное работает на пределе возможностей.

Учитывая все эти факторы, новая неделя для украинской энергосистемы будет напряженной. Поэтому украинцам стоит подготовиться к различным ситуациям, чтобы возможные отключения света не застали врасплох.

Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как и всегда во время войны, стоит быть готовыми к различным сценариям. Портативная зарядка, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними,

– подчеркнул гендиректор Yasno.

Поэтому стоит помнить, что война продолжается, и враг не прекращает атаки на украинскую энергетику. Это усиливает риски вынужденных отключений электроэнергии в летний период.

Напомним, ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко пояснил, что отключения света в июле–августе возможны, если температура воздуха будет держаться на уровне +30 градусов и выше более недели и при этом будут наноситься массированные удары по энергосистеме, в пиковые периоды они могут достигать 5 часов.