Повернення відключень світла за борги: розʼяснення Голови Комітету з питань енергетики

Уряд прийняв рішення скасувати тимчасову заборону на відключення населення від ЖКП. Рішення було ухвалено як реакція на збільшення кількості несплати ЖКП, що створює труднощі для забезпечення сталої фінансової стійкості комунальних підприємств.

Хто накопичує борги

Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Андрій Герус, в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Як стало відомо, забезпечені українці почали зловживати певними нормами й накопичують борги за електроенергію, тому уряд прийняв таке рішення.

Андрій Герус Голова Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Проблема полягала в тому, що ті люди, які можуть платити і мали б платити, особливо в такий складний період часу, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати і за це нічого не буде.

При цьому, як зазначив Герус, найбільш дисципліновані платники:

субсидіанти, які побоювалися залишитися без субсидії за борги;

та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно.

Рішення уряду

Наприкінці грудня Кабінет міністрів України скасував заборону на:

припинення житлово-комунальних послуг ;

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені);

стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжить діяти тільки на територіях, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих Росією територіях.