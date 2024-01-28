Відключення електроенергії за борги: в Yasno розповіли як це буде відбуватись

У компанії пояснили, що українці повинні розрахуватись за несплачені комунальні послуги. В іншому випадку, при наявності заборгованості можна не лише потрапити у список боржників, але й отримати позов до суду.

Скільки заборгували українці

Зокрема, в Yasno розповіли, що станом на кінець січня 2024 року мешканці Києва та Дніпропетровської області накопичили боргів на суму понад 1,2 мільярда гривень.

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Відтак, деякі українці незабаром почнуть отримувати повідомлення про заборгованість перед постачальником газу та електроенергії Yasno. Наразі компанія обслуговує понад 3,5 мільйона побутових споживачів у Києві, на Донеччині та в Дніпровській області.

Як діятиме компанія з боржниками

Перші знеструмлення боржників компанія розпочне наприкінці січня.

Для отримання оплати заборгованості за електроенергію та газ, надані споживачам, компанія буде виконувати такий порядок дій:

Боржники отримають паперові листи, у яких їх повідомлять про наявність боргу та про потребу його якнайшвидше сплатити. Термін для оплати боргу – 10 днів з дня отримання сповіщення. Якщо кошти не будуть сплачені, то працівники компанії відключать надання комунальних послуг.

Ключова мета наразі – не відключити якомога більше споживачів, а проінформувати про необхідність вчасної оплати,

– наголошує ДТЕК.

Щобільше, на боржників також будуть подавати до суду, щоб отримати відшкодування за надані послуги. Йдеться саме про нарахування штрафів та пені.