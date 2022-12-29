Як довго можуть тривати відключення світла в Україні

Ситуація з енергосистемою України знову погіршилася. Сьогодні, 29 грудня, Росія завдала нових ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Скільки часу потрібно Україні, аби відновити все, читайте у тексті 24 каналу.

Як казав раніше прем'єр-міністра України Денис Шмигаль, найдовший блекаут в Україні може тривати від 7 до 10 днів.

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Чи можливий тотальний блекаут

Юрій Щедрін, аналітик "Центру розвитку міст", у коментарі 24 каналу розповів, що тотальний блекауту по Україні є малоймовірним. Але не варто забувати про локальні ситуації, тобто в окремих регіонах може не бути світла довгий період.

зранку 29 грудня російські війська масованими ракетними ударами завдали значних пошкоджень енергоінфраструктурі України. Укренерго запровадило графіки відключень світла.

Проте невідомо, скільки цього разу займе відновлення критичної інфраструктури. У попередні атаки було так, що українські енергетики за 2 – 3 дні виходили з критичної ситуації.

Якщо дивитися на минулі практики, то Україна із критичних ситуації зі світлом виходила через 2 – 3 дні. Будемо сподіватися, що так буде й надалі,

– зазначав Щедрін.

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Відновити повністю: чи можливо це

За попередніми прогнозами експертів, до літа енергосистема України повинна якщо не повністю, то частково відновитися. Проте головною умовою цього є відсутність масових обстрілів.

Як розповідав під час брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, для повного відновлення, тобто до стану, в якому українська енергосистема перебувала до війни, знадобиться

Крім того, для переходу на енергоефективну, зелену енергетику Україні знадобиться 2,5–3 роки.

Міста України без світла

Ситуація на Львівщині після обстрілів була критичною – 90% споживачів залишилися без світла.

Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури,

– зазначив мер міста Садовий.