Как долго могут продолжаться отключения света в Украине

Ситуация с энергосистемой Украины снова ухудшилась. Сегодня, 29 декабря, Россия нанесла новые ракетные удары по критической инфраструктуре. Сколько времени нужно Украине, чтобы восстановить все, читайте в тексте 24 канала.

Как говорил ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль, самый длинный блекаут в Украине может длиться от 7 до 10 дней.

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Возможен ли тотальный блекаут

Юрий Щедрин, аналитик "Центра развития городов", в комментарии 24 каналу рассказал, что тотальный блекаут по Украине маловероятен. Но не стоит забывать о локальных ситуациях, то есть в отдельных регионах может не быть света долгий период.

утром 29 декабря российские войска массированными ракетными ударами нанесли значительные повреждения энергоинфраструктуре Украины. Укрэнерго ввело графики отключений света.

Однако неизвестно, сколько в этот раз займет возобновление критической инфраструктуры. В предыдущие атаки было так, что украинские энергетики за 2-3 дня исходили из критической ситуации.

Если смотреть на прошлые практики, то Украина из критических ситуаций со светом выходила через 2 – 3 дня. Будем надеяться, что так будет и дальше,

– отмечал Щедрин.

Обратите внимание На Львовщине две российские ракеты попали в энергетический объект

Восстановить полностью: возможно ли это

По предварительным прогнозам экспертов, к лету энергосистема Украины должна если не полностью, то частично восстановиться. Однако главным условием этого является отсутствие массовых обстрелов.

Как рассказывал на брифинге директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, для полного восстановления, то есть до состояния, в котором украинская энергосистема находилась до войны, понадобится

Кроме того, для перехода на энергоэффективную зеленую энергетику Украины понадобится 2,5 – 3 года.

Города Украины без света

Ситуация во Львовской области после обстрелов была критической – 90% потребителей остались без света.

Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры,

– отметил мэр города Садовый.