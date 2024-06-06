Ситуація покращиться чи стане ще гірше: що буде з відключеннями світла взимку

В Україні тривають погодинні відключення. У деяких регіонах світла немає по 8 годин. Таким чином енергетики стабілізують сильно пошкоджену українську енергосистему.

Чи будуть відключення взимку

У розмові з 24 Каналом гендиректор YASNO Сергій Коваленко наголосив, що українців чекатиме складна зима. Внаслідок обстрілів, енергосистема України частково не підлягає відновленню.

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Сергій Коваленко Генеральний директор YASNO До складної зими із відключеннями готуватися варто, хоча б через те, що наш ворог – Росія та він дуже підступний. Ми не можемо насамперед знати їхні плани. Але якщо дивитися на поточну ситуацію, то так, зима буде непростою.

Коваленко наголошує, що спрогнозувати скільки об'єктів встигнуть відремонтувати енергетики надважко. Тим більше, що взимку попит на електроенергію серед населення зростатиме. Відповідно навантаження на систему збільшиться та регулювати ситуацію стане важче.

Як покращити ситуацію

Коваленко наголошує, що кожен українець має працювати над енергоефективністю та енергоощадженням. Адже саме завдяки цьому, загальна енергосистема працюватиме ефективніше.

Наше головне завдання зараз – не концентруватися на планах росіян, а максимально вмикатися у процес енергоефективності та енергозбереження. Як бізнесу, так і побутовим споживачам. Кожен робить своє. Сили оборони – збивають російські ракети, а ми – підтримуємо Сили оборони й енергосистему. Перших – донатами, другу – заощадженням споживання та вчасно сплаченими рахунками,

– підкреслив Коваленко.