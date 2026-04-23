Українцям відшкодують комуналку: чому так сталось та про які суми йдеться

Українцям можуть відшкодувати кошти за комунальні послуги. Загальна сума становить 453 тисячі гривень. За результатами перевірок, встановлено чимало порушень вимог чинного законодавства у галузі ціноутворення.

Кому та як відшкодують комунальні витрати?

Відповідно до прийнятих рішень та виданих приписів суб’єктів господарювання, було зобов’язано забезпечити повернення коштів споживачам, про що йдеться на сайті Держпродспоживслужби.

Читайте також Як не втратити субсидію: важлива інформація для українців

У І кварталі поточного року Держпродспоживслужба здійснила 88 позапланових заходів державного контролю щодо дотримання вимог законодавства щодо встановлення та застосування державних регульованих цін у сфері житлово-комунальних послуг.

За результатами проведених перевірок у 86 випадках (97,7%) встановлено порушення вимог чинного законодавства у сфері ціноутворення,

– йдеться у тексті.

Після перевірки:

прийняли 22 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 862,9 тисячі гривень;

видали 77 приписів щодо усунення порушень та приведення цін у відповідність до вимог законодавства;

7 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності із накладенням штрафів на загальну суму 17 тисяч гривень.

А у звітному періоді (зокрема за рішеннями, які були прийняті у попередніх періодах):

до державного бюджету фактично надійшло 112,6 тисячі гривень; було забезпечено проведення перерахунків та фактичне повернення споживачам 517,4 тисячі гривень.

Наголошується, що перевірки здійснювалися виключно на підставі обґрунтованих звернень громадян щодо порушення їхніх прав та законних інтересів. У зв'язку з цим перевіряються лише ті питання, що стали підставою для їх проведення.

Що ще відомо про компенсацію комуналки?

Зокрема уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації внутрішньо переміщених осіб. Мова йде про чіткий механізм відшкодування для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів та приймальних пунктів, де перебувають евакуйовані люди до подальшого переміщення або розселення.

Компенсація покриватиме вартість спожитих комунальних послуг:

тепла;

води;

електроенергії;

витрати на скраплений газ;

тверде та рідке пічне побутове паливо.

Подати заяву можна через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Про це повідомляла прем'єрка Юлія Свириденко.

Зауважте! Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа, а контроль за нарахуванням виплат забезпечуватиме Нацсоцслужба та її територіальні органи.

