Попри опір двох країн: в ЄС ухвалили остаточне рішення щодо російського газу

У понеділок, 26 січня, країни Євросоюзу остаточно затвердили заборону на імпорт російського газу до країн блоку до кінця 2027 року. Це дозволить закріпити її на законодавчому рівні.

Що означає рішення ЄС?

Закон ухвалили міністри країн ЄС на засіданні у Брюсселі, попри те, що Словаччина та Угорщина проголосували проти, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Заборону на російський газ спеціально розробили так, щоб країни блоку могли ухвалити її більшістю голосів, аби подолати опір Угорщини та Словаччини. Обидві країни досі значно залежні від російських енергоносіїв, тому виступають проти бану ЄС.

Домовленості передбачають два етапи відмови від російського газу:

імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) ЄС зупинить до кінця 2026 року;

постачання трубопровідного газу з Росії – до 30 вересня 2027 року.

Втім, закон дозволяє відтермінувати цей термін до 1 листопада 2027 року, якщо раптом виникнуть проблеми із наповненням сховищ газом перед опалювальним сезоном.

Ця політика робить юридично обов’язковою обіцянку ЄС припинити залежність від свого колишнього основного постачальника газу, майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році,

– зазначає видання.

Важливо! До війни в Україні Росія постачала понад 40% газу до Євросоюзу. За останніми даними ЄС, у 2025 році частка російського імпорту скоротилася приблизно до 13%,

Що говорять у Європарламенті?

Раніше, у грудні 2025 року, Європарламент підтримав регламент про поетапну відмову від імпорту російського газу. За заборону енергоносіїв Москви проголосували 500 депутатів, проти виступили 120, ще 32 утрималися.

Цей регламент є головним елементом дорожньої карти REPowerEU, яка спрямована на припинення залежності від Росії після того, як вона використала газ як інструмент тиску на європейський енергетичний ринок.

Водночас єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен наголосив, що Євросоюз не повернеться до російських енергоресурсів, навіть коли війна проти України завершиться.

Навіть коли настане мир, ми більше не купуватимемо російський газ. Наша угода залишатиметься чинною навіть після укладання миру між Росією та Україною,

– зауважив Йоргенсен.

Хто проти заборони на російський газ?