Угорщина пішла до суду: у ЄС відповіли, чи відкладуть заборону на російський газ
- Євросоюз не відступить від заборони на імпорт російського газу, попри позов Угорщини до Суду ЄС.
- Єврокомісія планує застосувати регламент REPowerEU, що визначає заборону на постачання російського газу з 2027 року.
Євросоюз не збирається відступати від повної заборони на імпорт російського газу. Позов Угорщини до Суду ЄС з вимогою скасувати ухвалене рішення не змінить намірів Брюсселя.
Як ЄС реагує на позов Угорщини?
Про це розповіла головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
Дивіться також Орбан вважає, що ЄС прагне прийняти Україну у 2027-му, щоб вона отримала доступ до бюджету Союзу
На виконання рішення ЄС планує застосувати регламент REPowerEU. Саме він визначає заборону на постачання російського газу з 2027 року до країн блоку.
Ми будемо застосовувати законодавство. Про це важливо пам'ятати,
– підкреслила Піньо.
Втім, Брюссель керуватиметься розпорядження Суду ЄС, адже він очолює всі процеси у справах, що його стосуються.
За словами речниці Єврокомісії з питань енергетики Анни-Кайси Ітконен, зараз очікують інструкції, які діяти через позов Угорщини і вимогу скасувати REPowerEU.
Саме йому (Суду ЄС – 24 Канал) тепер належить визначити, якими будуть наступні кроки, який буде графік і як вони вирішать просувати справу далі,
– пояснила Ітконен.
Зауважте! У Єврокомісії наголосили, що будуть захищати рішення про відмову від російського газу у суді.
Чому Угорщина подала до суду?
Учора, 2 лютого, Угорщина подала до Суду Євросоюзу позов, аби оскаржити Регламент REPowerEU із забороною російського газу. Про це у соцмережі написав угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.
Він зауважив, що позиція Будапешта ґрунтується на трьох головних аргументах:
- На думку угорського уряду, заборону на імпорт енергоносіїв з Росії можна запроваджувати лише через санкції, які вимагають одноголосної підтримки усіх членів ЄС. Тоді як регламент ухвалили більшістю голосів під виглядом торгівельної політики.
- У договорах ЄС нібито прописано право кожної держави самостійно обирати джерела енергії та постачальників.
- Безпека енергопостачання має бути гарантована для всіх країн ЄС за принципом енергетичної солідарності. А заборона російського імпорту, мовляв, порушує цей принцип.
Доступними залишаються лише дорожчі та менш надійні альтернативи. Без російської нафти й газу неможливо гарантувати енергетичну безпеку та зберегти низькі ціни на енергоносії для угорських родин,
– заявив Сіярто.
Важливо! Словаччина також планує судитися з ЄС за російський газ. На двох ці країни імпортують близько 18 мільярдів кубометрів газу Москви на рік. Тобто орієнтовно сплачують Кремлю близько 5 мільярдів євро.
Що відомо про відмову ЄС від російського газу?
У понеділок, 2 лютого, ЄС оприлюднив газовий регламент REPowerEU, який закріплює правові механізми поступової відмови від імпорту російського газу. Документ визначає чіткий графік згортання постачань як скрапленого, так і трубопровідного газу з Росії.
Починаючи з 25 квітня 2026 року, регламент забороняє укладення короткострокових контрактів на постачання скрапленого природного газу, а з 17 червня того ж року – аналогічні угоди щодо трубопровідного газу. Наступним етапом стане припинення довгострокових контрактів на імпорт СПГ з 1 січня 2027 року.
Завершальним кроком стане повна заборона імпорту трубопровідного газу за довгостроковими контрактами з 30 вересня 2027 року. Регламент REPowerEU вже опублікований в Офіційному журналі ЄС і набирає чинності наступного дня після публікації – з 3 лютого.