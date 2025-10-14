Іспанський оператор газотранспортної системи Enagas готовий заборонити російський скраплений природний газ до 2027 року. Це буде можливо, якщо ЄС ухвалить рішення прискорити поступову відмову від нього до цієї дати.

Що кажуть в Іспанії щодо російського газу?

Про це заявив генеральний директор компанії Артуро Гонсало в інтерв'ю, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Попри санкції та засудження війни: світовий лідер нафтогазової галузі розширюється в Росії

ЄС веде переговори щодо юридичних пропозицій про припинення імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року, а також щодо санкцій, які заборонять російський СПГ на рік раніше. Зокрема у межах зусиль Брюсселя позбавити Кремль доходів, що фінансують війну проти України.

У розмові Гонсало заявив, що, на його думку, заборона російського СПГ у 2027 році є цілком реальною з точки зору інфраструктури. Він додав, що це логічно – Європа має підвищити рівень амбіцій у санкціях проти Росії.

Ми технічно готові працювати без російського газу,

– додав він.

Артуро Гонсало зазначив, що оператори газових мереж вже використовують системи акредитації для відстеження походження партій СПГ.

Компанія Enagas вимагає від постачальників звітувати про походження вантажів, які розвантажуються в Іспанії, через її логістичну платформу, де інформація перевіряється за супровідними документами та митним контролем,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Останній проєкт переговорного документа ЄС щодо поступової відмови від російської нафти та газу зобов’язує імпортерів надавати національним органам докази країни-виробника газу до його прибуття в Європу.

Влада також зможе вимагати від компаній розкриття додаткової інформації про газові контракти.

Ці вимоги не поширюватимуться на країни, які постачили до ЄС понад 5 мільярдів кубометрів газу торік, тобто СПГ зі США буде звільнений від цього обмеження.

Гонсало зазначив, що ринок СПГ є достатньо гнучким, щоб замінити російські обсяги.

Коли російський СПГ перестане надходити, значну його частину замінить американський СПГ,

– сказав гендиректор компанії.

Країни ЄС планують схвалити поетапну відмову від російської нафти та газу до 2028 року вже наступного тижня, після чого розпочнуться переговори щодо фінального закону з Європейським парламентом.

Зверніть увагу! Окремо країни також ведуть переговори щодо санкцій проти російського СПГ.

Що ще кажуть в Іспанії?

Раніше вже в Іспанії повідомляли, що країна має намір знизити залежність від російського скрапленого природного газу. Про це писали у Reuters.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що його країна активно скорочує обсяги імпорту російського СПГ. Згідно з його слів, Мадрид прагне розширювати співпрацю з іншими постачальниками газу.

Які ще країни відмовляються від російського газу?