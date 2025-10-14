Испанский оператор газотранспортной системы Enagas готов запретить российский сжиженный природный газ до 2027 года. Это будет возможно, если ЕС примет решение ускорить постепенный отказ от него до этой даты.

Что говорят в Испании относительно российского газа?

Об этом заявил генеральный директор компании Артуро Гонсало в интервью, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

ЕС ведет переговоры по юридическим предложениям о прекращении импорта российской нефти и газа до января 2028 года, а также по санкциям, которые запретят российский СПГ на год раньше. В частности в рамках усилий Брюсселя лишить Кремль доходов, финансирующих войну против Украины.

В разговоре Гонсало заявил, что, по его мнению, запрет российского СПГ в 2027 году является вполне реальным с точки зрения инфраструктуры. Он добавил, что это логично – Европа должна повысить уровень амбиций в санкциях против России.

Мы технически готовы работать без российского газа,

– добавил он.

Артуро Гонсало отметил, что операторы газовых сетей уже используют системы аккредитации для отслеживания происхождения партий СПГ.

Компания Enagas требует от поставщиков отчитываться о происхождении грузов, которые разгружаются в Испании, через ее логистическую платформу, где информация проверяется по сопроводительным документам и таможенным контролем,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Последний проект переговорного документа ЕС по постепенному отказу от российской нефти и газа обязывает импортеров предоставлять национальным органам доказательства страны-производителя газа до его прибытия в Европу.

Власти также смогут требовать от компаний раскрытия дополнительной информации о газовых контрактах.

Эти требования не будут распространяться на страны, которые поставили в ЕС более 5 миллиардов кубометров газа в прошлом году, то есть СПГ из США будет освобожден от этого ограничения.

Гонсало отметил, что рынок СПГ является достаточно гибким, чтобы заменить российские объемы.

Когда российский СПГ перестанет поступать, значительную его часть заменит американский СПГ,

– сказал гендиректор компании.

Страны ЕС планируют одобрить поэтапный отказ от российской нефти и газа до 2028 года уже на следующей неделе, после чего начнутся переговоры по финальному закону с Европейским парламентом.

Обратите внимание! Отдельно страны также ведут переговоры о санкциях против российского СПГ.

Что еще говорят в Испании?

Ранее уже в Испании сообщали, что страна намерена снизить зависимость от российского сжиженного природного газа. Об этом писали в Reuters.

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что его страна активно сокращает объемы импорта российского СПГ. Согласно его словам, Мадрид стремится расширять сотрудничество с другими поставщиками газа.

