На підготовку до зими Україні потрібні мільярди євро: чи покриє їх кредит від ЄС

Під час засідання "Енергетичного Рамштайну" міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про стан української енергетики. Зокрема, для підготовки до наступного опалювального сезону країні потрібно щонайменше 5,4 мільярда євро.

Чи покриє витрати європейський кредит?

Нагадаємо, наразі ЄС готується до першого траншу великого кредиту, тож до кінця 2026 року Україна може отримати половину – 45 мільярдів євро. Однак ці фінанси не підуть на відновлення енергетики, передає "РБК-Україна".

Безпосередньо на потреби енергетики треба 5,4 мільярда євро, і ці гроші не покриті,

– зауважив Шмигаль під час спілкування з журналістами.

Однак його відомство продовжуватиме кооперацію з Міністерством фінансів для пошуку необхідних коштів. Також Україна сподівається на Фонд підтримки енергетики (Ukraine energy support fund), у який вже надійшло заявок на близько 900 мільйонів євро, а залучити вдалося 100 мільйонів від партнерів.

Також "Економічна правда" передає, що українські фахівці вже обстежили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

За словами Шмигаля, частину обладнання звідти планують передати на пошкоджені енергооб'єкти, і зараз розпочинається наступний етап – "фізична доставка".

До слова, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Юрій Корольчук зазначав, що альтернативи ремонту великих теплоелектростанцій наразі немає, адже Київ та інші міста критично залежать від централізованого теплопостачання.

