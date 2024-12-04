Як відновити пенсійне посвідчення
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну велика кількість громадян могли витратити власні документи. Зокрема пенсіонери могли втратити свої посвідчення.
Як офлайн відновити пенсійне посвідчення
Цей документ є важливим, бо підтверджує призначення пенсії людині, а й дає право на певні пільги, повідомляє 24 канал з посиланням на Юридичний порадник для ВПО.
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Так для відновлення втраченого пенсійного посвідчення є два шляхи.
Перший — це офлайн, тобто через звернення до обраного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України.
Для цього пенсіонеру потрібно:
- пред’явити паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
- заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення (бланк видадуть на місці);
- додати до заяви кольорове фото розміром 3 х 2,5 см.
Як відновити посвідчення пенсіонера онлайн
Отримати нове пенсійне посвідчення можливо через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Алгоритм дій такий:
- авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП / Дія.Підпис / BankID;
- зайти в розділ "Щодо пенсійного забезпечення";
- обрати "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".
Також це можна зробити за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд":
- обрати вкладку "До ПФУ";
- зайти в розділ "Комунікації до ПФУ";
- обрати "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".
Які документи потрібні для відновлення посвідчення онлайн
Експерти наголосили, що для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси необхідно підготувати скановані копії:
- паспорта,
- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,
- власного підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору)
- фотокартку.
Зверніть увагу! Сканкопії повинні бути кольоровими та чіткими; збереженими у тільки форматах JPG або PDF. Крім того, розмір кожного файлу не має перевищувати 1 мегабайт, а назви мають відповідати виду відсканованого документа.
Де отримати готове пенсійне посвідчення
Готове пенсійне посвідчення можна отримати в тому сервісному центрі Пенсійного фонду. Він зазначається в заяві на виготовлення пенсійного посвідчення.